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В Приморье измерили радиационный фон после испытания ракеты КНДР
В Приморье не зафиксировано превышения радиационного фона после испытания баллистической ракеты КНДР, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Примгидромета.
По его словам, радиационный фон во Владивостоке в норме — около 13 мкр/час.
"В Хасанском районе края превышения радиационного фона также не зафиксировано", — сообщил он.
Ранее сообщалось, что Япония заявила протест КНДР после испытания ракеты.
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