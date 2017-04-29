Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

В Приморье измерили радиационный фон после испытания ракеты КНДР

В Приморье измерили радиационный фон после испытания ракеты КНДР
Фото:
В Приморье не зафиксировано превышения радиационного фона после испытания баллистической ракеты КНДР, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Примгидромета.
По его словам, радиационный фон во Владивостоке в норме — около 13 мкр/час.
"В Хасанском районе края превышения радиационного фона также не зафиксировано", — сообщил он.
Ранее сообщалось, что Япония заявила протест КНДР после испытания ракеты.
Еще 2 источника
Владивосток КНДР Стиль жизни
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости