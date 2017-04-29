Больше всего гендиректоров-миллионеров живет в Лондоне – 2,9% их общего числа

Лондон является домом для самого большого числа гендиректоров-миллионеров среди городов мира, сообщает Compelo со ссылкой на проведенное вместе с Wealth Insight исследование. В британской столице живут 2,9% таких миллионеров.

В первой десятке городов с наибольшим числом гендиректоров-миллионеров – семь американских: Сан-Франциско (№2, доля – 2,6%), Нью-Йорк (№3, 2,1%), Лос-Анджелес (№5, 0,8%), Хьюстон (№6, 0,8%), Бостон (№7, 0,8%), Чикаго (№9, 0,7%), Вашингтон (№10, 0,5%).

Кроме них в топ-10 присутствуют Сингапур (№4, 1%) и Париж (№8, 0,7%). Всего в США проживает 48% гендиректоров-миллионеров мира. Далее идут Великобритания с 8% и Франция с 4%.

Средний гендиректор-миллионер – 58-летний мужчина с состоянием $5-30 млн. 50% сами создали тот бизнес, который сейчас возглавляют, 38% заработали миллионы благодаря зарплате, 7% стали миллионерам благодаря деньгам своей семьи.

Больше всего гендиректоров-миллионеров в сфере технологий и телекома (18%). Далее идут сфера финансовых услуг (15%), сфера ритейла и моды (8%), сфера здравоохранения (8%).