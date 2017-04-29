Видео: Гигантский паук напугал американского телеведущего

Курьезный случай произошел на одном из телеканалов США. Ведущего до смерти напугал паук, неожиданно появившийся в кадре.

Патрик Хаммер в прямом эфире рассказывал зрителям о погоде. Когда вместо прогностической карты режиссер включил панорамный вид города, на экране появился паук, оказавшийся прямо напротив камеры. Увидев членистоногого, ведущий в панике отбежал в сторону, размахивая руками. "Это еще что такое?", - спросил Хаммер из-за кадра. "Мать природа", - ответил ему кто-то из коллег.

Как отмечает РИА Новости, на этом все не закончилось. Паук поймал в свои сети мошку и начал есть ее прямо на глазах у зрителей. "Интересно, кто станет следующей жертвой", - пошутил ведущий. После этого паук начал двигаться в его сторону. Хаммер снова выбежал из кадра.