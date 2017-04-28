В Венеции намерены ограничить число посещающих город туристов

Городские власти Венеции приняли решение установить специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Соответствующее постановление в четверг вечером приняла джунта (административный исполнительный орган) Венеции. Если данное решение будет одобрено правительством Италии и ЮНЕСКО, то уже в скором времени в ряде стратегических пунктов, через которые в город прибывает основной туристический поток, появятся автоматические счетчики. Речь идет о том, чтобы на основании полученных таким путем данных ограничивать количество приезжающих в древний город.

"Мы сумели разработать целую серию мероприятий, нацеленных на регулирование туристических потоков и на то, чтобы сделать их совместимыми с повседневной жизнью проживающих здесь людей", — сказал журналистам мэр Венеции Луиджи Бруньяро

Кроме того, он пообещал начать международную информационную кампанию, направленную на то, чтобы разъяснить многочисленным туристам специфику ситуации, сложившейся в последнее время в городе, который более не выдерживает огромного наплыва посетителей.

В марте прошлого года на Пасху в Венецию одновременно прибыли сразу 300 тысяч человек, что больше численности населения города (менее 270 тысяч человек).