В Ростуризме призвали воздержаться от самостоятельных поездок в Египет

Кроме того, на сайте ведомства опубликованы рекомендации отечественным путешественникам. " Ростуризм призывает российских граждан объективно оценивать степень существующей опасности пребывания на территории Египта и воздержаться от самостоятельных поездок в страну", - отмечается в сообщении.

В связи с последними событиями, в результате которых погибли две гражданки Германии и ранена россиянка, агентство напоминает, что в настоящий момент авиасообщение с Египтом приостановлено. "Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Арабской Республике Египет и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения", - отмечается в заявлении ведомства.