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Ростуризм предупредил россиян о рисках из-за вспышки кори в Европе
Федеральное агентство по туризму предупредило россиян о рисках, связанных со вспышкой кори в Европе.
«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в страны Европы, информировать клиентов об эпидемиологической ситуации в регионе и связанным с этим риском для здоровья и жизни. Туристам, планирующим поездки в страны Европы, Ростуризм рекомендует учитывать риски пребывания, связанные со вспышкой кори», — говорится в сообщении.
Отмечалось, что Роспотребнадзор зафиксировал более 4 тыс. случаев заболевания корью в 14 странах Европы.
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