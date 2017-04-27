Ростуризм предупредил россиян о рисках из-за вспышки кори в Европе

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в страны Европы, информировать клиентов об эпидемиологической ситуации в регионе и связанным с этим риском для здоровья и жизни. Туристам, планирующим поездки в страны Европы, Ростуризм рекомендует учитывать риски пребывания, связанные со вспышкой кори», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что Роспотребнадзор зафиксировал более 4 тыс. случаев заболевания корью в 14 странах Европы.