Россияне поддержали запрет на поездки в Египет

Подавляющее большинство россиян — 71% — поддерживают запрет на полеты в Египет, введенный в 2015 году. Эта страна не может обеспечить должных мер безопасности, уверено 65% респондентов. 82% граждан РФ не планируют в ближайшее время поездок в Египет. Такие данные соцопроса «Известиям» предоставил ВЦИОМ . При этом 90% граждан заявили, что в Египте никогда не были. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что подавляющее большинство граждан «не то что в Египте, а вообще нигде не были». При этом рекорд выезда за рубеж был зафиксирован в 2013 году — 18 млн человек.

Минтранс ввел запрет на полеты в Египет для россиян после крушения российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Тогда же на вопрос ВЦИОМ об отношению к запрету 76% респондентов ответили, что поддерживают его, 16% эту меру не поддержали. В этом году количество тех, кто против полетов в Египет, стало чуть меньше — 71%. Больше стало тех, кто против запрета, — таких 20%.

65% россиян уверены, что Египет не способен защитить туристов от террористических атак. И только 18% граждан полагают, что арабское государство сможет принять необходимые меры по обеспечению их безопасности.

Отдыхать в Египте россияне не планируют. Так ответило 82%. Через два года или позже поехать туда намерены всего 12% граждан РФ. И только 2% жителей России заявили, что поедут в Египет этим летом или в следующем году.

52% опрошенных не порекомендуют отдых в Египте своим друзьям и знакомым. Только 26% - посоветуют посмотреть страну пирамид. Позитивно в этом отношении настроены те, кто неоднократно посещал страну (61%) или был там хотя бы раз (53%). При этом 90% граждан, согласно опросу, в Египте никогда не были. 9% были там лишь однажды, и только 1% отдыхал в стране много раз.

— Несмотря на позитивный опыт и впечатления большинства россиян, когда-либо отдыхавших в Египте, сегодня сохраняется представление об этой стране как о потенциально опасном направлении. Среди причин — свежие воспоминания о трагедии над Синаем и очередная серия терактов в различных странах мира, включая Египет, — уверен генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что в соцопросе представлена средняя цифра по стране, в том числе и от тех, кто никогда не ездил в Египет или вообще не отдыхает за границей.

— Судя по интересу к Турции, запрос на Египет велик, особенно если он предложит конкурентоспособные цены. А в условиях роста рубля растет и конкурентоспособность Египта в сравнении с российскими курортами, — уверен эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечает, что российские туристы «с завидной регулярностью спрашивают, когда откроют Египет». Объем запросов в онлайн-системах по теме отдыха в этой стране не снижается, отметила эксперт.

— Спрос на Египет колоссальный, и, когда бы его ни открыли, самолеты заполнятся очень быстро. На данный момент мы видим у потребителей настроения нетерпеливого ожидания. Опасений, что туда не полетят, нет, потому что альтернативы на данный момент отдыху там не предложено и россияне это понимают, — сказала Ломидзе.

В Египте, по ее данным, в общей сложности было около 2 млн россиян, и довольно существенная их часть — это «повторные» туристы, которые летают из года в год.

— Максимальный объем выезжающих за границу граждан РФ составляет порядка 18 млн человек. Конечно, подавляющее большинство, как и следует из опроса ВЦИОМа, в Египте не были. Не то что в Египте, а вообще нигде, — заявила Майя Ломидзе.

В соцопросе «ВЦИОМ-Спутник» участвовали 1,2 тыс. человек из разных регионов. На вопросы социологов они отвечали 24 и 25 апреля 2017 года по стационарному и мобильному телефонам. В 2015 году исследователи общались с респондентами на дому.

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