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Пляжи Крыма оказались не готовы к открытию сезона
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Лариса Опанасюк, курирующая туризм, заявила, что в Крыму из 428 пляжей только 109 готовы к летнему сезону. Об этом сообщает «Крыминформ».
Согласно статистике количества обращений в Роспотребнадзор, в городском округе Алушта к приему отдыхающих подготовлены 13 из 97 пляжей, в Евпатории 32 из 95, в Керчи 3 из 8, в Саки 3 из 10, в Судаке 21 из 27, в Ялте 14 из 88, в Черноморском районе 4 из 8.
В Феодосии (43), Сакском районе (16) и Симферопольском районе (10) к курортному сезону 2017 года готовы только по одному пляжу.
Хуже всего обстоят дела в Феодосии, где из 43 пляжей, согласно статистике, не готов ни один. А в Бахчисарайском районе, наоборот, дела обстоят лучше. Из 18 общественных мест для отдыхающих уже подготовлено 16.
Заявок от пользователей единственного пляжа в Раздольненском районе не поступало.
«Я думаю, основная причина, по которой не выполнена эта работа, – главы администраций не брали это под свой личный контроль», - сказала Опанасюк.
Ранее сообщалось, что в Крыму более 130 общественных пляжей прошли конкурсную процедуру на благоустройство.
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