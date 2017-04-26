В туристических зонах восточного Таиланда объявили штормовое предупреждение

Департамент метеорологии Таиланда опубликовал в среду на своем интернет-сайте штормовое предупреждение на 27 – 30 апреля для провинций севера, северо-востока и востока страны, включая туристические зоны в провинциях Чонбури (Бангсен и Паттайя), Районг, Чантхабури и Трат (остров Чанг).

Предупреждение также касается Бангкока на 28 – 30 апреля.

Таиландские метеорологи предсказывают сильные ветры, ливневые дожди и крупный град, и советуют жителям указанных в прогнозе провинций и иностранным гостям во время ухудшения погоды стараться избегать нахождения вблизи недостроенных зданий и высоких деревьев во избежание травм.

Департамент также сообщает, что в ночь со вторника на среду более 300 жилых построек в центральной провинции Накхон Ратчасима в 300 километрах от Бангкока пострадали от сильного ветра и града: у многих домов были сорваны крыши, на некоторые дома упали сломанные ветром деревья.

Штормовое предупреждение связано с перемещением из южного Китая на территорию Таиланда зоны повышенного давления, говорится в документе.

В эти дни в Таиланде стоит жаркая погода: в Бангкоке 25 и 26 апреля в некоторых районах отмечалась температура 41 градус Цельсия в тени, в большинстве городских районов дневная температура поднималась до 38 – 39 градусов при ночных температурах от 32 до 34 градусов.