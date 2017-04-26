Flydubai увеличит число рейсов в Россию после упрощения визового режима

Ближневосточный лоукостер FlyDubai планирует увеличить загрузку на российском направлении на 50% с сентября после изменения в визовом режиме для россиян, путешествующих в ОАЭ, передает Reuters. В предыдущие несколько лет авиакомпания сократила полеты в Россию из-за сложной экономической ситуации.

«Мы собираемся вернуться к прежнему объему полетов в РФ»,— сообщил представитель FlyDubai. Отмечается, что число российских туристов, посетивших Дубай в первые три месяца этого года, выросло на 106%.