Путин поручил быстрее проработать вопрос о морских перевозках между Крымом и Сочи

Президент РФ Владимир Путин поручил как можно быстрее проработать вопрос об организации морских перевозок между Крымом и Сочи.

Комментируя на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области предложение гендиректора завода "Вымпел" Олега Белкова о поставке скоростных судов на подводных крыльях на данный маршрут, Путин отметил, что есть несколько предложений от разных предприятий по организации таких перевозок. По его словам, Минтранс Минпромторгом могут провести конкурсные процедуры по выбору наилучшего предложения.

"Но само по себе предложение (о скоростных судах) мне очень нравится", - сказал Путин. Он обратил внимание на трудности с точки зрения погодных условий в районе Керченского пролива, подчеркнув при этом, что "по другим маршрутам - на Кавказском побережье, в самом Крыму, конечно, можно и нужно развивать этот вид транспорта, я уверен, что это будет востребовано".

Глава государства поручил министрам проработать и принять решение по данному вопросу "чем быстрее, тем лучше". Он также отметил, что этот план может быть реализован при определенной поддержке со стороны государства - в виде льгот по лизингу в размере более 2%.

Путин указал на необходимость учитывать также требования безопасности. "Что касается скоростных судов, то при определенном уровне волнения моря возникают вопросы, которые нужно иметь в виду как раз с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров", - сказал Путин.