Какое природное явление изобразил Эдвард Мунк на картине «Крик»

Обманчивая красота Норвежские исследователи заявили, что небо на картине Эдварда Мунка «Крик» окрашено вовсе не всполохами из-за извержения вулкана. По мнению метеоролога Хелен Мюри, причиной выбранных оттенков стали редкие и опасные перламутровые облака. Однако другие исследователи давно заявляли, что нашли то самое место, с которого Мунк смотрел за извержением Кракатау. Мог ли художник увидеть красное зарево спустя 7 лет после извержения вулкана — в материале RT.

Небо на одной из самых известных картин в истории искусства «Крик» кисти норвежского художника Эдварда Мунка окрашено в тревожные красно-жёлтые тона. Основной версией о том, откуда появились такие цвета на полотне, долгое время было впечатление Мунка от извержения вулкана Кракатау в Индонезии. Однако норвежский метеоролог Хелен Мюри предложила своё объяснение. По её мнению, цветовая гамма и характерные разводы указывают на другое природное явление: редко встречающиеся перламутровые, или полярные стратосферные, облака.

«Благодаря рассеиванию, дифракции и внутреннему преломлению солнечного света в крошечных ледяных кристаллах во время этого явления появляются очень характерные тона», — пояснила метеоролог на заседании генеральной ассамблеи Европейского союза наук о Земле в Австрии.

Такие облака образуются в очень специфических условиях: на высоте 15-27 км (выше любых других облаков) при температуре около 80-85 градусов ниже нуля. Кроме того, для их образования необходим ветер определённой силы и определённое направление движения частиц и повышенная влажность. Увидеть их можно сразу после заката или перед самым рассветом. Неудивительно, что сама Мюри видела такие облака всего лишь раз за 25 лет жизни в Осло, в 2014 году. Тогда ей и пришла в голову идея присмотреться к всемирно известному шедевру. По её словам, во времена Мунка, на рубеже XIX-XX веков, о таких облаках мало что было известно, и он мог впечатлиться не меньше, чем при виде краснеющего от извержения далёкого вулкана небо.

Такие переливы облаков формируются из воды и азотной кислоты, а их образование приводит к химическим реакциям, которые разрушают озоновый слой Земли и открывают её вредному воздействию солнечных лучей.

Крик природы

На рамке одной из картин под названием «Крик» (он создал 4 версии), мастер написал: «Я шёл по дороге с друзьями. Садилось солнце. Небо стало кроваво-красным. Меня охватила тоска. Я стоял смертельно усталый на фоне темной синевы. Фьорд и город повисли в огненных языках пламени. Я отстал от друзей. Дрожа от страха, я услышал крик природы». Первоначально он так и назвал своё творение — «Крик природы».

Пока неизвестно, насколько убедительными показались искусствоведам доводы Мюри. Описание казалось специалистам словесной картиной извержения вулкана. Стоит отметить, что одна из причин появления перламутровых облаков — вулканическая активность. Вулканизм влияет на содержание в атмосфере оксида серы, который и создаёт условия для появления в стратосфере переливчатых облаков. Вещества, которые выбрасывают вулканы, могут разноситься по всему земному шару и приводить к появлению перламутровых облаков в тысячах километров места извержения.

Сказать, повезло ли Мунку увидеть оба явления, сложно, однако у сторонников версии об окраске неба из-за извержения вулкана есть свои аргументы. Так, Дональд и Мэрилин Олсон и Рассел Дошер из Техасского университета в начале 2000 годов специально ездили в Осло, чтобы узнать, откуда и как можно было заметить вспышки далёкого вулкана. По итогам поездки учёные заявили, что им удалось точно установить время и место, откуда вид открывался именно такой, как изображён на картине.

Точный день и час

Кракатау начал извергаться 27 августа 1883 года. Красные вспышки извержения были видны в Норвегии с конца ноября 1883 по середину февраля 1884 года — об этом говорят регулярные заметки в местных газетах того времени. Зная об этом, американские исследователи и взялись за изучение закоулков норвежской столицы. На картине можно заметить часть побережья и остров — такой обзор открывается с одной из точек на дороге Моссевейен у гавани Осло на остров Ховедоя.

«Это был один из самых знаменательных моментов нашей поездки в Осло. Мы следовали изгибам дороги и вдруг осознали, что стоим в той точке, с которой смотрел Мунк 120 лет назад, — рассказал руководитель исследования Дональд Олсон. — Однако самым важной нашей задачей было определить, куда именно был направлен взгляд художника. Мы выяснили, что он смотрел на юго-запад — как раз туда, где появлялись вспышки от вулкана Кракатау зимой 1883-1884 годов».

Эта находка, по мнению исследователей, опровергает ещё одну распространённую точку зрения. Считается, что впечатлений для картины, первую версию которой художник написал в 1893 году, Мунк набрался ещё в 1891-м. Тогда, спустя несколько лет после извержения вулкана, погубившего часть одноимённого острова и уничтожившего несколько десятков тысяч человек, пепел всё ещё мог парить в атмосфере, окрашивая норвежское небо на закате в яркие тревожные цвета.