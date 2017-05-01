"За достойный труд, зарплату, жизнь": как Москва отметит Первомай

Жители Москвы в понедельник смогут отметить День труда на массовых шествиях и митингах, а также на маёвках политических партии, где для них организуют выступления известных певцов, угощение блинами и консультации по вопросам садоводства и ЖКХ.

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (86%) удовлетворены своей работой, при этом более трех четвертей опрошенных заявили, что продолжили бы трудиться, даже имея достаточно денег для безбедной жизни. Больше никогда не работать в этом случае предпочла бы пятая доля опрошенных. Почти каждый десятый, по данным ВЦИОМ, доволен графиком и считает свою работу интересной, еще 7% респондентов отметили, что им нравится коллектив, стольких же радует возможность помогать людям. А вот неудовлетворенность чаще всего вызывает низкая зарплата — 39% респондентов, а в целом по выборке — 12%.

"За достойный труд, зарплату, жизнь"

В Москве в понедельник, как сообщили РИА Новости в мэрии Москвы, пройдет как минимум пять согласованных демонстраций, в том числе Федерации независимых профсоюзов (ФНПР). По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, столичные власти ответили положительно на все поступившие заявки: "Нет ни одного отказа, мы людей поддерживаем в их желании".

При этом председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев рассказал, что ожидается участие более 100 тысяч человек в столичных первомайских демонстрациях. По его словам, в шествии примут участие все отраслевые профсоюзы, входящие в Московскую федерацию профсоюзов. "На трибуны у стен Кремля приглашены более 6,5 тысяч из числа ветеранов труда, ветеранов войны, молодежи, наиболее достойных и уважаемых людей в городе", — отметил лидер московских профсоюзов.

Прохождение колонн по улицам Москвы будет организовано по отраслевому принципу, а во главе шествия пойдут лидеры профсоюзов и победители конкурса "Московские мастера". Колонна начнет формироваться рядом с Лобным местом на Красной площади, участники шествия пройдут по Кремлевской набережной, Большой Ордынке, а все мероприятие продлится около часа. Собираться участники будут в районе станций метро Новокузнецкая и Третьяковская.

При этом по всей стране, уточнил в комментарии РИА Новости секретарь ФНПР Александр Шершуков , в шествии примут участие более 2,5 миллионов россиян — не меньше, чем в прошлом году. "Наш лозунг в этом году: "За достойный труд, зарплату, жизнь", — отметил представитель ФНПР.

Традиционные маевки партий

Традиционно в первомайских демонстрациях примут участие и парламентские партии. "Единая Россия" своих мероприятий проводить не станет, но присоединится к шествию профсоюзов. Также партия уже направила в региональные отделения варианты лозунгов к шествиям, отметив, что в этом нет ничего "сенсационного" — это обычная практика, но регионы могут использовать и свои лозунги.

Как ранее рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев , в "Единой России" считают, "что в этот день любые политические партии вправе выдвигать свои собственные лозунги, требования, свое видение жизни, но главными в мероприятиях являются профессиональные союзы". "Мы считаем, что этот день — первое мая — это в первую очередь день российских профсоюзов", — сказал Исаев.

"Справедливая Россия" в День весны и труда приглашает с 10 утра всех желающих на маёвку в парке культуры и отдыха на Красной Пресне – там пройдет митинг с участием председателя партии Сергея Миронова и концерт певца и композитора Родиона Газманова . Также будут работать несколько общественных площадок: все желающие смогут получить ценные советы по выращиванию растений, консультации по вопросам жилищной политики и ЖКХ, принять участие в мастер-классе Федерации по русским шахматам. Кроме того, планируется благотворительная акция в помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Коммунисты вместе с общественными организациями 1 мая проведут шествие и митинг, посвященные, в том числе, социально-экономическим проблемам. Сбор участников начнется c 11.00 на Калужской площади, а митинг стартует в 12.30 в Театральном проезде.