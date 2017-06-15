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Газета.Ru

Писатель Давид Гроссман стал победителем Международной Букеровской премии

Давид Гроссман получил Международную Букеровскую премию
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Отмечается, что Гроссман получил награду за роман A Horse Walks Into a Bar ("Лошадь входит в бар"). Кроме него в короткий список номинантов вошли еще шесть писателей.
Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Начиная с этого года, ее будут присваивать за достижения в области литературы ежегодно.
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Давид Гроссман
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