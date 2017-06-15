Писатель Давид Гроссман стал победителем Международной Букеровской премии

Отмечается, что Гроссман получил награду за роман A Horse Walks Into a Bar ("Лошадь входит в бар"). Кроме него в короткий список номинантов вошли еще шесть писателей.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Начиная с этого года, ее будут присваивать за достижения в области литературы ежегодно.