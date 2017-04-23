Новорожденная капибара очаровала пользователей сети

Детеныш капибары, который появился на свет в Честерском зоопарке в Великобритании, покорил пользователей сети.

Видеоролик со зверьком, опубликованный пресс-службой зоопарка, посмотрели уже более 17 тысяч человек.

Детеныш, пол которого пока неизвестен, бегает за своей мамой и активно играет.

На видео также попал маленький кенгуренок, который остался без мамы, и очень хотел пообниматься с сотрудником заповедника.