Газета узнала об уходе Геннадия Падалки из отряда космонавтов

По информации издания, такое решение было принято несколькими днями ранее. В отряде Падалка будет числиться до 28 апреля, а затем покинет его.

58-летний Геннадий Падалка — рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания в космосе: в общей сложности он пробыл на околоземной орбите 878 дней. Первый полет россиянин совершил в 1998 году.