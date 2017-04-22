Вечно молодые

Многие женщины склонны завидовать физической форме знаменитостей прекрасного пола, перешагнувших 50-летний рубеж. Их эффектный внешний вид принято объяснять генетикой и практически неограниченными финансовыми возможностями. На самом деле это очень поверхностный взгляд, считает Daily Mail. Издание подготовило подборку со зрелыми звездами в великолепной форме и рассказало, как они ее добиваются.

По мере взросления объем мышечной массы человека сокращается, и, чтобы фигура выглядела подтянутой, заниматься фитнесом нужно с каждым годом все активнее. Метаболизм тем временем замедляется: 20-летняя девушка может без последствий для фигуры потреблять 2000 килокалорий в сутки, в то время как женщина за 50 — не более 1600. Снижающийся уровень эстрогена ведет к перераспределению жировой прослойки, и не в лучшую сторону с эстетической точки зрения. Эти факты известны многим, но далеко не все принимают правила игры и решаются вступить в сражение с природой и временем. А вот эти знаменитые женщины настроены решительно.

Обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль страдает диабетом. Сохранить хорошее самочувствие и стройность с таким диагнозом — вызов самой себе, но актриса отлично с этим справляется. У Хэлли очень строгая диета: она, в частности, отказалась от всего мучного и употребляет только натуральный сахар (фрукты). Во время съемок актриса для экономии времени готовит себе коктейли на основе протеина растительного происхождения. Также она пьет много простой негазированной воды.

Тренируется каждый день. Получасовые занятия включают в себя планки, отжимания и кардиоупражения.

Недавно звезда «Основного инстинкта» опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором танцует в бикини. Но не хореография актрисы восхитила подписчиков, а ее физическая форма (вероятно, так и было задумано).

Стоун на «ты» с фитнесом, причем любит пробовать новые виды тренировок. Например, иногда она делает упражнения для ног прямо в ванне, используя силу сопротивления воды. Причем Шэрон не посещает дорогие закрытые фитнес-клубы, куда вхожи только голливудские сливки общества, предпочитая массовую сеть спортзалов 24-Hour Fitness.

Актриса признается, что любит мясо. Но вот бокал красного к стейку — ни-ни.

Подтянутый пресс не возникнет по мановению волшебной палочки в 20 лет, и тем более этого не происходит, когда тебе за 50. Остается выбирать: пластическая хирургия или спорт? Деми Мур выбрала и то, и то. Хотя она — известная всем поклонница хирургических способов избавления от физических недостатков, нельзя умалять и роль ее любви к здоровому образу жизни. Деми Мур — большая и давняя поклонница йоги.

Она ест только органическую и преимущественно сырую либо полусырую пищу. Никогда не разогревает еду выше 47 градусов Цельсия, чтобы полезные вещества в ней сохранялись в первозданном виде.

Не чужды кинозвезде и радикальные диеты. Например, она пробовала Master Cleanse («Генеральная уборка»). Этот рацион включает в себя лишь лимонный сок, кайенский перец и кленовый сироп.

Если что-то вдруг идет не так, актриса отправляется на Bulk Pers iration — популярную в Лос-Анджелесе косметическую процедуру, во время которой пациента заворачивают в электрическое одеяло, нагретое до 75 градусов. Всего один поход в эту душегубку позволяет сжечь тысячу килокалорий.

Фигура британской актрисы практически не изменилась за последние 25 лет. Она признается, что не любит спортзал и упражнения, но очень много двигается: каждый день подолгу гуляет или бегает со своими собаками.

Большую часть суточного рациона Херли поглощает в первой половине дня, а спать ложится голодной. Чтобы унять голодное бурчание в животе, Лиз пьет теплую воду. Ее питание состоит из цельнозерновых продуктов, овощей, рыбы и небольшого количества нежирного мяса.

Жена сэра Пола Маккартни покорила бывшего битла в 2010 году не только добрым сердцем и финансовой независимостью, но и моложавой внешностью и любовью к спорту. Однажды видели, как пара направлялась в спортзал прямо в канун Рождества.

Нэнси сочетает кардиотренировки с пауэрлифтингом, также занимается скуба-дайвингом. Как и Маккартни, Шевелл вегетарианка.

Знаменитая модель 1980-х выглядит настолько хорошо, что при взгляде на ее фото многие начинают строить предположения про душу, проданную дьяволу. На самом деле добиться такой внешности несколько сложнее. Манекенщица говорит, что выполняет упражнения для ног, даже когда чистит зубы.

«Еще я каждый день делаю сотню отжиманий. Это правда просто», — говорит Кристи.

Также у Бринкли дома собственный небольшой спортзал, и оборудование не пылится без дела.

Кристи веган с 12 лет. Она говорит, что главное при растительном рационе — поддерживать разнообразие питания.

Топ-модель 1990-х получила профессиональное прозвище The Body (Тело) неспроста. Перешагнув 50-летний рубеж, Эль сохранила все ту же безупречную форму.

Теперь она тренируется намного меньше, чем в молодости. Но все равно каждый день занимается каким-нибудь спортом в течение минимум 45 минут. Предпочитает активность на свежем воздухе — водные виды спорта, бег. Даже если живущая в Майами звезда отправляется на пляж, то не лежит в шезлонге, а бегает по прибою и делает ножные выпады.

Эль выбрала для себя щелочную диету, помогающую добиться правильного баланса кислотности организма и полезную для иммунитета. У нее на столе много сырых овощей и фруктов, нет коровьего молока и только натуральные подсластители — мед, стевия.

Звезда приснопамятного телесериала 1990-х «Друзья» предпочитает кардиотренировки: танцы, бег, тренажеры (причем одно занятие длится 90 минут), езда на велосипеде. Кортни делает ставку на разнообразие, занимаясь всем понемногу, чтобы не надоедало: пилатесом, теннисом, серфингом, йогой, боевыми искусствами. Тренировки проходят по четыре-пять раз в неделю.

Актриса признается, что с диетами ей повезло: ей искренне нравится здоровое питание, это ее не тяготит. Любимые продукты — кейл, шпинат, брокколи.

Супермодель 1990-х занимается фитнесом по 75 минут три раза в неделю, начиная рано утром.

Синди предпочитает старое доброе «железо», скручивания, отжимания, приседания и выпады. Кроме того, бегает на скорость вниз и вверх по ступенькам в качестве кардиотренировки. Говорит, что в 80 процентах случаев ест только полезную пищу.