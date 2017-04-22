После 65 лет мужчины пользуются интернетом чаще женщин

В возрастной категории 65+ интернетом пользуется каждый третий россиянин и только каждая пятая россиянка. При этом среди более молодого населения страны эта разница не настолько велика, свидетельствует исследование компании Mediasco e, с которым ознакомились «Известия». На сегодняшний день общая месячная аудитория Рунета составляет 86,7 млн человек — порядка 71% жителей России.

По данным исследования, проводившегося с сентября 2016 по февраль 2017 года, хотя бы раз в месяц заходят в интернет 33% российских мужчин старше 65 лет. Среди женщин этого же возраста доля пользователей Сети составляет только 19%. В других возрастных категориях разница не так значительна: например, среди граждан 12–17 лет в Сеть заходит 93% молодых людей и 95% девушек.

— Мы наблюдаем постепенное проникновение интернета в разные возрастные группы, — отметила директор по интернет-исследованиям Mediasco e Инесса Ишунькина . — На первом этапе пользователями стали молодые люди, затем вовлеченность выросла среди россиян среднего возраста, сейчас же мы видим рост числа пользователей старшего возраста. Во всех возрастных группах на этапе, когда интернет-проникновение не превышало 30–40%, мы фиксировали смещение в сторону мужской аудитории. C ростом проникновения интернета в группе процент пользования среди мужчин и женщин выравнивается.

Освоение нового — наилучшая профилактика старости, отметила завкафедрой возрастной психологии ОАНО ВО +Московский психолого-социальный университет» Марина Ермолаева, автор книги «Практическая психология старости». Но для этого, по ее мнению, необходим сильный стимул.

— Пожилые женщины находят себя в детях и внуках, — пояснила Марина Ермолаева. — Проблема пожилого мужчины — одиночество. И компьютер нередко становится для него виртуальным собеседником.

К тому же мужчины в старшем возрасте более склонны замыкаться в себе, отметила эксперт, — после 65 лет происходит так называемое заострение личных черт.

При этом пенсионеры-мужчины, как правило, осваивают Сеть самостоятельно, женщины же чаще посещают специализированные курсы. Пенсионный фонд России (ПФР) совместно с компания «Ростелеком» организуют для россиян старшего возраста обучение работе в Сети, проводят конкурсы «Спасибо интернету». Всего за 2016 год обучение сетевым навыкам прошли 37 тыс. пенсионеров, уточнили в ПФР. Как рассказали в пресс-службе «Ростелекома», примерно 70% аудитории таких мероприятий — женщины.

За 2016 год обучение сетевым навыкам прошли 37 тыс. пенсионеров, уточнили в ПФР. Как рассказали в пресс-службе «Ростелекома», примерно 70% аудитории таких мероприятий — женщины.

— При этом самому старшему участнику-мужчине было 92 года, а рекорд среди дам — 88 лет, — добавили в компании.

Союз пенсионеров России ежегодно проводит чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В организации также отметили, что желающих поучаствовать в чемпионате женщин обычно больше, чем мужчин.

— На федеральный этап присылают победителей региональных чемпионатов, — рассказали в Союзе пенсионеров. — По правилам, субъект федерации должны представлять мужчина и женщина. Регионы нередко спрашивают, нельзя ли прислать двух пенсионерок.

Как известно, средняя продолжительность жизни мужчин (в России в 2016 году — 65,6 года) меньше, чем у женщин (77,2 года). При меньшей относительной популярности Сети женщин 65+ в Рунете в абсолютном исчислении больше, чем мужчин (2,56 млн против 2,13 млн).