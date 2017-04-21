СМИ узнали, почему Буров уйдет с поста директора Исаакия

Место директора музея «Исаакиевский собор» летом может оказаться вакантным в связи с возможным увольнением народного артиста России Николая Бурова

Как сообщают СМИ, Буров изъявил желание покинуть пост директора в связи с ухудшением состояния здоровья. Информацией об этом поделилась «Фонтанка», сославшаяся на свой источник.

По словам собеседника вышеназванного издания, Буров до конца весны намерен доработать в музее. Покинет он свою должность 1 июня.

Стоит отметить, что Буров руководил «Исаакиевским собором» с 2008 года. Ранее он 24 года отработал актером Государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина.