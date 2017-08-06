Ученые назвали признаков мужских типов рака

Исследователи из США сообщили, что существуют признаки, которые позволяют диагностировать самые распространенные виды рака у мужчин.



Зная эти симптомы, можно на ранней стадии обнаружить развитие заболевания, что позволит предотвратить его распространение и даст больше шанс на выздоровление.



По словам исследователей, зачастую рак диагностируется слишком поздно, что приводит к низкому проценту выздоровления. Поэтому ранняя диагностика так важна. Для того, чтобы обнаружить рак, нужно знать, как он себя может проявлять, какие симптомы могут заставить обратить внимание на свое здоровье, а какие можно игнорировать.



Всего ученые назвали симптомы трех самых частых видов рака у мужчин. Речь идёт о раке полового члена, яичек и простаты.



Ученые говорят, что первыми признаками может быть подтекание мочи, трудности в опорожнении у мужчины мочевого пузыря, частые позывы к мочеиспусканию. Также стоит быть тревогу в случае, если у мужчины появляется шишка в яичке, припухлость и общий дискомфорт.



Рак полового члена также можно определить на раннем этапе по некоторым признакам. Так, при этом заболевании может появляться боль в этом органе, может происходть изменение полового члена либо крайней плоти, сложность с отодвиганием крайней плоти, сыпь, неприятным запахом, кровотечение из пениса.



Все эти показатели в любом случае говорят о том, что нужно обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком какого-либо заболевания, которое может быть опасным для здоровья и проверить состояние мужского здоровья необходимо.



В целом, ученые говорят, что мужчины на 60 процентов чаще женщин заболевают раком, а также имеют на 70 процентов больше шансов помереть от онкологии.



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