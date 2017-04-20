Кадыров: регистрация брака в ЗАГСе разрушает семью

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что регистрации брака в ЗАГСе это свидетельство недоверия между молодоженами. «Я считаю вообще ЗАГС – это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого. Это мое убеждение», – сказал он в интервью телеканалу Russia Today.

Кадыров также прокомментировал информацию о том, что в республике распространено многоженство. «Нет ни одной регистрации в ЗАГСе, что у одного человека две или три жены. Нет у нас. Ни один человек не нарушил это», – глава региона.

При этом он указал на противоречие, что если у мужчины есть любовница, это считается нормальным, если же такие отношение узаконены – это считается нарушением. «Если у любого мужчины, который проживает в России, если у него 20 любовниц или три, или одна, будучи семейным человеком, - это (выходит) нормально. Обманывать свою жену, семью, кормить отдельно, обманывая всех, свою любовницу... А если ты узаконил отношения, и она стала по исламу твоей второй женой - это уже нарушение», – пояснил он. Те, кто обвиняют Чечню в нарушении закона, не имеют никаких доказательств, подчеркнул Кадыров.