Японский губернатор рассказал, что привязался к подаренному Путиным коту

Губернатор японской префектуры Акита Сатаке Норихиса на встрече с дальневосточными депутатами рассказал, что очень привязался к коту Миру, подаренному президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом сообщило Законодательное собрание Приморья по итогам форума председателей региональных законодательных собраний стран Северо-Восточной Азии, который прошел в японской префектуре Акита. На форуме собрались 12 делегаций из России, Китая, Монголии, Японии и Южной Кореи. РФ представляли депутаты краевого парламента, а также городских дум Владивостока и Хабаровска.

Губернатор префектуры Акита в знак благодарности российскому народу за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил президенту РФ Владимиру Путину собаку породы акита-ину Юмэ. Также был ответный подарок – кот сибирской породы, которого новые хозяева назвали Мир.