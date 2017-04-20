Россиянам в Таиланде рекомендуют избегать мест массового скопления людей

Гражданам России, которые находятся в Таиланде настоятельно рекомендуется избегать мест массового скопления людей, а также уделять внимание рекомендациям местных властей после взрывов на юге страны, заявила глава управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева , передает агентство городских новостей "Москва".

"Рекомендации для россиян, которые сейчас находятся в Таиланде - избегать мест массового скопления людей и прислушиваться к рекомендациям местных властей", - сказала она.

Сергеева подчеркнула, что данная рекомендация распространяется как на тех, кто находится в экскурсионной поездке по стране, так и на тех, кто отдыхает на курортах.

Ранее сообщалось, что за сутки в Таиланде произошло 13 взрывов.