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Россиянам в Таиланде рекомендуют избегать мест массового скопления людей
Гражданам России, которые находятся в Таиланде настоятельно рекомендуется избегать мест массового скопления людей, а также уделять внимание рекомендациям местных властей после взрывов на юге страны, заявила глава управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева, передает агентство городских новостей "Москва".
"Рекомендации для россиян, которые сейчас находятся в Таиланде - избегать мест массового скопления людей и прислушиваться к рекомендациям местных властей", - сказала она.
Сергеева подчеркнула, что данная рекомендация распространяется как на тех, кто находится в экскурсионной поездке по стране, так и на тех, кто отдыхает на курортах.
Ранее сообщалось, что за сутки в Таиланде произошло 13 взрывов.
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