Французский художник высидел цыплят

У французского художника-акциониста Абрама Пуэншеваля, который три недели назад начал высиживать куриные яйца, вылупился последний цыплёнок. Об этом рассказала пресс-секретарь музея Palais de Tokyo в Париже, слова которого приводит «Газета.ru».

По словам представительницы музея, художнику удалось успешно высидеть всех 10 цыплят.

Акция Пуэншеваля началась в конце марта. Тогда художник переехал в стеклянный виварий в музее. Целыми днями он сидел на специальном стуле, под которым была емкость с яйцами.

Несмотря на то, что в помещении строго соблюдался температурный режим, художник все равно мог покинуть свое место максимум на 30 минут в течение всего дня. Отмечалось, что практически все это время мужчина не спал.

Необычную акцию француз задумал для того, чтобы понять, что ощущает курица, высиживая своих птенцов.