Манна небесная

При упоминании о бортовом питании большинству путешественников в голову приходит лишь стандартный вопрос бортпроводника: «курица или мясо»? Мало кто задумывается над тем, какой путь проходят продукты, прежде чем стать блюдом в касалетке. «Лента.ру» отправилась в одну из крупнейших российский компаний, производящих бортовое питание, чтобы увидеть все своими глазами.

Цеха компании «Аэромар» расположены за неприметным шлагбаумом на Шереметьевском шоссе в подмосковных Химках.

Строгий пропускной режим. Сначала заполняешь анкету, отвечая на вопросы об инфекциях, кожных заболеваниях и прочих малоприятных вещах. Потом — рамка металлоискателя и досмотр, похожий на тот, что проходят прибывающие в аэропорт пассажиры, — все-таки таможенная зона и прямой выход на летное поле.

Все посетители облачаются в одноразовые халаты, шапочки (никаких волос снаружи), маски и бахилы. Не хватает только перчаток. Впрочем, вслух это я произносить не стал — не исключено, что заставили бы надеть и их.

Нашу экипировку тщательно осматривает Тьерри Мона — швейцарский шеф-повар «Аэромара». Он уже 20 лет живет в России и даже не знает, чего в нем больше — швейцарского или русского.

Таких мер предосторожности я не встречал даже на российских АЭС, не говоря уже о каких-либо других производствах.

После переодевания посетителей ждет самый удивительный турникет в мире — открывается лишь после того, как просунешь руки в специальное отверстие, где на них попадает обеззараживающее средство. Еще одно мытье рук, и вот мы на пороге самих цехов.

Первое, что тут видишь, — склады авиакомпаний. «Аэрофлот» UTair , China Southern, Royal Flight — «Аэромар» сотрудничает с более чем 40 российскими и зарубежными перевозчиками.

Созданная в конце 1988 года как совместное предприятие американского Marriott и советского «Аэрофлота» компания за 30 лет сумела расширить не только круг клиентов, но и список предоставляемых услуг. «Аэромар» хорошо известен и за рубежом. Так, по словам генерального директора компании Владимира Джао, Korean Air уже несколько лет подряд признает «Аэромар» лучшим кейтерингом в мире.

С 2009 года компания предоставляет также услуги по уборке и экипировке самолетов. А еще обслуживает борты глав государств.

Не зная, что здесь готовят именно бортовое питание, ни за что об этом не догадаешься. Горячий цех — как в любом большом ресторане или на кухне отеля. Жарят стейки, готовят яичницу и рагу, варят, тушат, запекают гарнир. Но фасуются готовые блюда по-особому.

Для экономкласса — хорошо знакомые всем фольгированные емкости, касалетки. Для бизнес- и первого класса — керамическая посуда, металлические приборы.

На самом деле «Аэромар» готовит не пресловутую «курицу или мясо», а десятки блюд, в том числе спецменю — постное, индуистское, диабетическое и прочее. Единственное, из-за множества связанных с правилами готовки ограничений компания не производит халяльные и кошерные блюда.

Следующий за горячим — холодный цех, где пакуют холодные закуски. На столах стоят подносы с образцами упаковки: продукты должны быть разложены строго по схеме. Здесь же подносы устанавливают в специальные тележки, которые мы потом видим в самолетах.

Самый вкусный и ароматный цех — кондитерский. Воздух наполнен запахами корицы, ванили и чего-то еще непонятного, но очень приятного.

Для каждого из своих партнеров «Аэромар» готовит разные варианты меню. По словам Тьерри Мона, нередко заявки поступают от самих авиакомпаний, ориентирующихся на отзывы пассажиров, однако инициатива может исходить и от производителя. Тьерри отметил, что раньше большой популярностью пользовались итальянские блюда, теперь же перевозчики обращают больше внимания на паназиатскую кухню.

Авиация накладывает некоторые ограничения на ингредиенты блюд. Например, не испольуется творог, а десерты обходятся без сливочного крема. Это связано с безопасностью — в самолетах нет штатных докторов, и помочь пассажиру в случае отравления весьма проблематично. А если отравится кто-то из пилотов? Нет, этого никак нельзя допустить.

Но это вовсе не означает, что меню не меняется годами, а блюда призваны просто утолить голод, без каких-либо кулинарных изысков. «Аэромар» периодически привлекает к сотрудничеству даже мишленовских поваров и постоянно работает с группой компаний Аркадия Новикова , а также Ginza Project.

Готовят на «Аэромаре» в основном из отечественных продуктов. По словам сотрудников компании, в 90-е приходилось даже майонез и булочки завозить из США — в России качественных продуктов практически не было, однако сейчас таких проблем не возникает, и из-за рубежа импортируется незначительная часть ассортимента. Например, из Израиля везут овощи и фрукты, из Таиланда — тоже фрукты, но экзотические, которые в России просто не растут.

Кроме того, недавно начались поставки баранины из Казахстана. Также мясо завозят из Хакасии и республик Северного Кавказа. В компании говорят, что с введением санкций и контрсанкций предприятие перешло на сыры российского производства. Есть немного швейцарского сыра, но это дорого.

«Аэромар» выпускает около 90 тысяч порций бортового питания в день. В компании работают почти 4,5 тысячи человек (включая филиалы в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи, Ростове-на-Дону и Симферополе). По словам Владимира Джао, все они получают достойную конкурентную зарплату (прямо сейчас компания ищет поваров, зарплата — от 35 тысяч рублей в месяц), хороший соцпакет и практически бесплатное питание на работе.

Правда, в самой отрасли сегодня не все так безоблачно. Кризис заставил многие авиакомпании отказаться от еды на коротких рейсах, все сокращают издержки. Однако Джао говорит, что кризис когда-нибудь закончится, и тогда в выигрыше окажется тот, кто раньше начнет предоставлять лучший сервис, а не экономить на еде.

Кстати, 26 и 27 апреля в Москве пройдет второй международный форум Sky Service, на котором можно не только узнать больше о сервисе на борту, но и понаблюдать за соревнованиями Sky Delight, где свое искусство покажут 10 авиационных шеф-поваров. В их числе и Тьерри Мона.