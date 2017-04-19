Романтика на колесах

Свобода, дорога и ветер странствий по-прежнему манит американцев. Свежий номер New Yorker рассказывает о движении vanlife, объединившем тех, кто рискнул бросить все и отправился путешествовать по стране на фургонах «Фольксваген» . Правда, бегство от офисной рутины привело их совсем не туда, куда они стремились. «Лента.ру» выяснила, что скрывается за красивыми фото, которые публикуют в Instagram.

В 2013 году американка Эмили Кинг пришла к матери. «Надо поговорить», — сказал она. Мать подумала, что Эмили собралась замуж или беременна. Но все было еще хуже. Эмили объявила, что собирается жить в фургоне.

Она работала в аукционном доме Sotheby’s. Но работа ей не нравилась. «Помню, как просыпалась в последний момент, набивала желудок едва прожеванной едой и убегала в офис, чуть не падая, — пишет она в Instagram. — Я жила, как в тумане, ненавидела понедельники и всю неделю ждала пятницу».

Ее молодой человек был полной противоположностью. Кори Смит никогда не работал в офисе. Он занимался спортом, заведовал магазином для байдарочников и не одобрял чрезмерной коммерциализации современной жизни. «Мы живем в мире, где реклама просачивается во все наши чувства, — сетует он. — Надо спросить себя, в самом ли деле это именно то, что нам нужно?»

Когда Эмили нашла удаленную работу, не требующую присутствовать в офисе, они решили купить микроавтобус «Фольксваген» и отправиться в путешествие. Их влекла романтика: именно на таких фургончиках в шестидесятые разъезжали по Калифорнии хиппи. Свобода, дорога, девственная природа — мечта, а не жизнь.

Им удалось купить подержанный Vanagon Camper всего за три с половиной тысячи долларов. В январе 2013 года они погрузили в него пожитки и двинулись в путь.

Романтика дороги всегда манила американцев, но интернет кое-что в этом изменил. На фотографиях в Instagram обитатели фургончиков вовсе не выглядят нищими маргиналами. Яркие кадры, которые они публикуют, просятся не то на страницы глянцевых журналов, не то в National Geogra hic.

Тем, кто просиживает день за днем в унылых офисах, такая жизнь кажется яркой и заманчивой. Последовать примеру Эмили Кинг, конечно, они не рискнут, но мечтают и делятся красивыми снимками в соцсетях многие. В Instagram хештегом #vanlife (жизнь в фургончике) помечено больше 1,3 миллионов постов.

Журнал New Yorker приписывает авторство словечка vanlife бывшему дизайнеру бренда Ralph Lauren Фостеру Хантингтону. Он бросил работу, продал квартиру в Нью-Йорке и уехал странствовать на Volkswagen Syncro еще в 2011 году.

Фотографии из путешествий, которые он выкладывал в Instagram, принесли ему известность. Сегодня Хантингтона читают больше миллиона человек. В 2013 году он собрал на Kickstarter около 65 тысяч долларов и издал фотоальбом «Дом там, где припарковался». В октябре выходит его вторая книга — Van Life. На сей раз в серьезном издательстве.

«У моего поколения есть ощущение безнадежности в том, что касается работы, — объясняет он. — А жить в фургончике дешево». По крайней мере, так было, когда он начинал. Теперь движением vanlife заинтересовался бизнес. По словам Хантингтона, появились люди, занимающиеся vanlife профессионально. Он это не одобряет.

Кори и Эмили быстро приспособились к кочевой жизни. Они пересекли Соединенные Штаты, добрались до Большого каньона, посмотрели на горячие источники в Орегоне. Фургончик то и дело ломался, и Кори пришлось превратиться в заправского автомеханика.

С мелкими неисправностями он справлялся, но в Аризоне у фургона «полетел» мотор. Кори позвонил в GoWesty — калифорнийскую фирму, специализирующуюся на ремонте микроавтобусов. По ходу разговора он поинтересовался, не желает ли GoWesty стать их спонсором. К вечеру им прислали контракт: компания обещала скидку в обмен на упоминания в блоге и соцсетях.

Через пару лет, когда дряхлый «Фольксваген» приказал долго жить, это предложение очень пригодилось. GoWesty предоставил им другую машину. К тому времени компания считала сайт Кори и Эмили одним из главных каналов продвижения в интернете и не хотела, чтобы он замолчал.

Относительно небольшие инвестиции в любителей vanlife помогли компании увеличить продажи на 55 процентов. Теперь GoWesty спонсирует двенадцать путешественников, в том числе девушку, которая оставила госслужбу ради поездки на Аляску, семью с девятилетним сыном, разъезжающую по Америке на Volkswagen Westy, фолк-музыканта и пару, которая продает испеченные в фургоне блинчики.

Несмотря на это, основные средства на жизнь по-прежнему давала работа Эмили (Кори подрабатывал гидом и ассистентом на ТВ, но погоды это не делало). Ненавистная офисная рутина преследовала девушку даже после бегства на фургоне. «Нам нельзя было заезжать глубоко в национальные парки, потому что мне в любой момент могли позвонить заказчики», — вспоминает она.

Однажды пара повстречала путешественников, окупавших свои поездки за счет рекламных постов в соцсетях. Один из них посоветовал им поступить так же. «Он убедил нас, что это вполне возможно», — рассказывает Эмили. К тому моменту блог в Instagram, который она вела с Кори, читали несколько десятков тысяч человек.

Весной 2016 года Эмили опубликовала первый рекламный пост. На фотографии она грела чайник на крохотной плитке в недрах фургончиках. Рядом красовалась пара ярких термосов с заметными логотипами. «Вода — это топливо для организма, самого драгоценного средства передвижения в путешествии, — гласил пост. — Большое спасибо компании Hydro Flask, выпускающей надежные емкости для воды».

Рекламщики всегда сотрудничали со знаменитостями, но в последнее время все чаще интересуются так называемыми микроагентами влияния — теми, кто известен относительно узкому кругу потребителей. Речь всего о десятках или сотнях тысяч человек, не больше, но эта аудитория куда активнее, чем миллионы поклонников Ким Кардашьян или другой звезды подобного калибра.

Ожидается, что к 2020 году объем рынка агентов влияния в соцсетях достигнет пяти миллиардов долларов. В 2016 году Эмили и Кори перепала крохотная долька этого пирога — они заработали на рекламе 18 тысяч долларов. Больше трети этой суммы дал большой проект, затеянный комиссией по туризму канадской провинции Саскачеван.

Теперь у них есть опыт, и дела пошли лучше. Они знают, что, как и где снимать для своей аудитории. Даже маршрут приходится выбирать с учетом того, какой ландшафт будет хорошо смотреться на фото. Бренды спонсоров достаются читателям в нагрузку к романтике.

«Любовь — это когда ты тайком собираешь цветы, ставишь их в Hydro Flask и раскладываешь матрас для йоги», — говорится в другом посте. За упоминанием термоса следует реклама курса йоги: «Большая честь получать и применять на практике древнюю мудрость, которую так прекрасно, тонко и умно преподает Mahavidya School».

Бессмысленные пейзажи и натюрморты теперь никому не нужны. Если в кадре появляется Эмили, на ней — платье фирмы Synergy Organic Clothing, изготовленное из органического хлопка (за упоминание в блоге дают скидку). Фургон украшен логотипом GoWesty, а ноутбук — рекламой телесериала Outsiders. Пост о свободе от рутины сопровождает снимок с чипсами Kettle Brand в руках. Девушка пользуется жидким мылом All Good Brand, чистит зубы пастой TruthPaste, пьет чай из грибов Four Sigmatic и не устает об этом упоминать.

Каждый рекламный пост дает от 500 до 1500 долларов. За первые два месяца 2017 года Кори и Эмили получили заказы на десятки тысяч долларов. Не так уж плохо, но об этом ли они мечтали? «Это только кажется, что они развлекаются, — говорит о них Фостер Хантингтон. — На самом деле они постоянно работают».