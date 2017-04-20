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Starbucks может начать продавать в России кофе с пивом
Фото: 1912Pike / Starbucks
В Роспатент поступила заявка от сети кофеен Starbucks на регистрацию бренда Es resso Cloud, под которым могут быть выпущены напитки на основе кофе с пивом.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №30 и 32, позволяющей выпускать и продавать под этим брендом кофейные напитки и напитки на основе пива.
Заявка в Роспатент поступила от центрального офиса Starbucks Cor oration в Сиэтле.
В 2014 году компания начала продавать в США кофе со вкусом пива «Гиннесс».
В январе Starbucks пообещала нанять 10 тысяч беженцев в ответ на миграционный указ президента США Дональда Трампа.
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