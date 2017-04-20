Starbucks может начать продавать в России кофе с пивом

Роспатент поступила заявка от сети кофеен Starbucks на регистрацию бренда Es resso Cloud, под которым могут быть выпущены напитки на основе кофе с пивом.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №30 и 32, позволяющей выпускать и продавать под этим брендом кофейные напитки и напитки на основе пива.

Заявка в Роспатент поступила от центрального офиса Starbucks Cor oration в Сиэтле.

В 2014 году компания начала продавать в США кофе со вкусом пива «Гиннесс».