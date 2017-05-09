Шоу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане сняли с беспилотника

Мультимедийное шоу под названием «Свет Великой Победы» показали в Волгограде в канун 72-й годовщины победы над фашистской Германией. Поверхность скульптуры «Родина-мать зовет» в течение около часа освещали 14 проекторов. Светотехники показали ряд картин из истории Великой Отечественной войны.

Чтобы наблюдать световое преставление, на Мамаев курган к «Озеру слез» пришли десятки тысяч человек.

Организаторы проекции показали, как «Родина-мать» «"одевалась" в броню и держала бой, как в нее стреляли, но она шла вперед и вела за собой солдат, как после победы к ее ногам бросали фашистские флаги», рассказал директор музея-заповедника «Сталинградская битва» агентству ТАСС

Мемориальному комплексу Мамаев курган и скульптуре «Родина-мать зовет» в 2017 году исполняется полвека.