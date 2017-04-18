Российские путешественники уличили ведущих «Орла и Решки» во лжи

Российские путешественники Лена Гитт и Павел Котиков обратили внимание не недостоверность представленных в одном из эпизодов телепередачи «Орел и Решка» фактов. Как сообщается в личном блоге туристов, речь идет о 16 выпуске 12 сезона («Кругосветка»), посвященном поездке в Джакарту (Индонезия).

Путешественники подробно разобрали приведенные в передаче факты и выводы и сравнили с тем, что лично видели в Джакарте. Они отметили, что участники программы зачастую сильно преувеличивают или вовсе перевирают факты.

Так, по словам ведущей проекта Регины Тодоренко , уехать из аэропорта Джакарты в центр города общественным транспортом невозможно, однако Гитт и Котиков утверждают, что из авиагавани отходят сразу несколько автобусов, следующих в этом направлении. Также в передаче говорится, что товары в местных торговых центрах недоступны рядовым жителям страны из-за дороговизны, поэтому моллы остаются пустыми. Этот факт также опровергается путешественниками. Всего под сомнение ставятся восемь утверждений, прозвучавших в шоу.

Гитт и Котиков делают вывод, что пользоваться «Орлом и Решкой» как путеводителем не стоит, не нужно также принимать на веру все, что показывают в передаче.