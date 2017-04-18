Ученые придумали бесцветный кофе

Ученые из Словакии смогли создать уникальный кофейный напиток, не имеющий цвета и не оставляющий следов на зубной эмали и одежде. При этом он полностью сохранил традиционные качества кофе. Новинка примерно в том же количестве содержит кофеин и обладает необходимым вкусом.

По словам изобретателей — братьев Давида и Адама Нади — к работе их побудила постоянная борьба с кофейным налетом на зубах. Они выяснили, что причина всех проблем — в смолах и маслах, которые содержатся в кофе. Их новый напиток под названием CLR CFF (Clear Coffee) избавлен от подобных недостатков.

Кроме того, новый кофе не нуждается в добавлении сливок и сахара, поскольку полностью готов к употреблению.

Напомним, по мнению ученых из Дании, искусственные витамины и пищевые добавки не только не приносят пользу человеческому организму, но и являются угрозой для него.