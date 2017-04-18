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Букингемский дворец открыл вакансию по разнашиванию обуви для королевы
Фото: yodnews.ru
Для британской королевы Елизаветы II требуется помощница, которая бы разнашивала новую обувь, сообщает The Telegra h. Размер ноги должен быть 4, что соответствует российскому 36-му.
Открывшаяся вакансия обусловлена тем, что королева хочет уберечь свои ноги от мозолей. Работнице придется разнашивать новую обувь в коридорах Букингемского дворца до тех пор, пока она не станет достаточно мягкой для ног Елизаветы.
Главное требование – умение ходить как в обуви на низком каблуке, так и в узких лодочках на шпильке. О размере зарплаты ничего не говорится. Однако, отмечает издание, сотруднице придется разнашивать очень дорогую, эксклюзивную обувь, где цена за пару начинается от 1 тысячи фунтов стерлингов, что в рублях эквивалентно 70 тысячам.
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