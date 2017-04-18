Букингемский дворец открыл вакансию по разнашиванию обуви для королевы

Для британской королевы Елизаветы II требуется помощница, которая бы разнашивала новую обувь, сообщает The Telegra h. Размер ноги должен быть 4, что соответствует российскому 36-му.

Открывшаяся вакансия обусловлена тем, что королева хочет уберечь свои ноги от мозолей. Работнице придется разнашивать новую обувь в коридорах Букингемского дворца до тех пор, пока она не станет достаточно мягкой для ног Елизаветы.

Главное требование – умение ходить как в обуви на низком каблуке, так и в узких лодочках на шпильке. О размере зарплаты ничего не говорится. Однако, отмечает издание, сотруднице придется разнашивать очень дорогую, эксклюзивную обувь, где цена за пару начинается от 1 тысячи фунтов стерлингов, что в рублях эквивалентно 70 тысячам.