В США ящерица стала офицером полиции

Полицейские из департамента города Эйвондейл (американский штат Аризона) взяли на службу ящерицу. Об этом сотрудники правоохранительных органов сообщили на своей странице в соцсети Facebook.

Бородатая агама по кличке Айро приняла присягу и получила полицейский значок 14 апреля. Рептилия попала в департамент Аризоны в апреле 2016 года, чтобы обнаруживать по запаху некоторые виды наркотиков.

По мнению экспертов, эти ящерицы имеют острое обоняние и смогут помочь в поисках запрещенных веществ лучше, чем собаки из кинологической службы.

В марте стало известно, что в карликовая свинья начала патрулировать улицы в центре Нью-Йорка. Двое полицейских с поросенком в форменном жилете и на красном поводке были замечены в районе Сохо на Манхэттене.