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Дочь российского магната вошла в список самых красивых миллионерш мира
Фото: Horizon Entertainment
Анна Анисимова – 32-летняя дочь российского алюминиевого магната Василия Анисимова – попала в список самых красивых миллионерш в мире, сообщают СМИ. Анисимова, состояние которой оценивается в сумму более 2 млрд долларов, проживает в США с 1991 года, где занимается продажей недвижимости, сообщил «Ридус» со ссылкой на портал Trendchaser.
Девушка замужем за главой кинокомпании Sunrise Pictures Питером Шафером.
Фото: Flutter, Bow Street Films
Кроме того, в рейтинг вошла дочь президента США Иванка Трамп, состояние которой оценивается 3 млрд долларов. В список также попала дочь бывшего мэра Нью-Йорка Джорджина Блумберг – обладательница состояния в 11,5 млрд долларов.
Напомним, в 2007 году Анисимова вошла в топ-лист самых известных дочек российских олигархов Daily Mail, а также в рейтинг самых богатых детей России журнала «Финанс».
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