До 9 градусов опустится температура на этой неделе

Ночная температура на этой неделе опустится до 9 градусов мороза, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Москвичам и жителям столичного региона сегодня стоит одеваться теплее, ночь была морозной. Это первый серьезный заморозок в столице, ранее было зафиксировано только понижение температуры ниже ноля на почве. То есть в воздухе температура оставалась положительной.

В ночь на четверг ночь будет морозной в Северо-Западном округе до -3 градусов, а в Приволжском до -6 градусов. Ниже нуля ночью даже на юге: в Ростовской, Волгоградской, Астраханской области, Ставропольском крае до -3 градусов. Холоднее всего будет на Урале, там понижение температуры возможно до -9 градусов.

Морозная ночь в центральной полосе ознаменует собой начало холодного периода. Пора прощаться с бабьим летом. Сегодня 8-13 градусов, в четверг еще на пару градусов холоднее. В целом до конца недели дневная температура будет около 10 градусов. А 1 октября даже опустится ниже 10 градусов. Холодная погода к концу недели будет еще и с дождями.

На юге погода будет очень ветреной. В Крыму до 29 сентября ветер 22-27 метров в секунду, около Анапы до 25 метров в секунду. Самый сильный ветер до 32 метров в районе Новороссийска 27 сентября, в последующие пару дней ветер ослабнет только на пару метров. Здесь тоже фон температуры становится похож на осенний. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях 12-17 градусов. На юге Краснодарского края до 22 градусов. В Крыму 13-19 градусов до конца месяца.

Зато тепло на Северо-Западе России. Около 10 градусов в Мурманской, Архангельской областях, в Ленинградской и соседних областях 11-16 градусов.

На Урале прохладно, осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем 3-9 градусов. Ночью до -4 градусов, в горах и низинах до -9 градусов. В основном такие морозы придутся на Челябинскую и Курганскую области.

Холодно и в Сибири. Здесь сохранится временный снежный покров. Высота его от 1 до 10 сантиметров. В горах высота снежного покрова может достигать 20 и более сантиметров.

На юге Западной Сибири 1-6 градусов, осадки в виде снега и дождя. Сильный снег пройдет на Таймыре, но этим северным территориям не привыкать к ранним снегопадам.

На Дальнем Востоке сильные дожди — на Камчатке, Курильских островах, на Сахалине и небольшие осадки в Приморском крае.