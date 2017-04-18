Туроператоры столкнулись с резким спадом спроса на Турцию

После предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартеров в Турцию российские туроператоры отметили резкий спад спроса на отдых в этой стране. За неделю число бронирований сократилось примерно на 14%, покупок — на 15%. Однако аннулировали путевки на майские праздники единицы. Эксперты связывают это с отсутствием альтернатив с таким же привлекательным соотношением цены и качества.

Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране. Об этом было заявлено 10 апреля в письме ведомства за подписью замглавы Росавиации Олега Клима

После этого заявления туроператоры отметили резкий спад спроса на отдых в Турции. По данным экспертов группы компаний «Слетать.ру», за неделю число поисковых запросов сократилось на 14% — с 42 до 28%.

Ранее Турция занимала первое место по спросу на майские туры (47% от общего числа запросов пользователей «Слетать.ру»). Также страна была самой популярной для отдыха летом-2017 (26% запросов).

Число покупок пакетных туров в Турцию также стало ощутимо меньше. Если в конце марта — начале апреля их количество составляло 33–37% от общего объема за неделю, то за период с 10 по 13 апреля — сократилось в 1,7 раза, до 22%.

Однако отмены бронирования туров эксперты «Слетать.ру» не зафиксировали. По их мнению, сообщения в СМИ заставили туристов «притормозить» с покупкой путевок, но не отказаться от запланированного отдыха.

— Полученное авиакомпаниями сообщение о возможной отмене чартерных рейсов в аэропорты Турции не является запретом полетов, — пояснил «Известиям» директор управляющей компании «Слетать.ру» Евгений Данилович. — Пока нет соответствующего постановления, рынку нечего опасаться. Туристам мы стараемся разъяснить, что запрета нет, авиакомпании продолжают совершать рейсы в Турцию, а туроператоры — продавать путевки.

По словам члена правления и председателя правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгия Мохова, информация о возможной отмене чартеров носила характер межведомственной переписки и дальнейшего развития ситуации пока не было.

Но многие туроператоры всё равно отметили шквал звонков от испуганных туристов. Хотя, как рассказала «Известиям» глава отдела чартерных перевозок Biletix Татьяна Шведова, пока возвраты — единичны.

— К счастью, до массовых отказов дело не дошло — оперативные комментарии АТОР и отсутствие комментариев Росавиации по этому вопросу позволили снизить накал страстей. Отказов от уже забронированных туров нет, так как альтернативу по соотношению «цена–качество» турецкому отдыху на лето найти сложно, — отметила директор по маркетингу сети турагентств «1001 Тур» Мария Лещева.

Приостановку потока бронирований и отсутствие аннулирования туров отметила и председатель совета директоров компании «Инна-тур» Инна Бельтюкова . По ее словам, на следующий же день после письма Росавиации бронирования прекратились.

— После приостановления авиасообщения с Египтом туроператоры предлагали путешественникам другие направления с доплатой. Если запретят чартеры в Турцию, можно пойти этим же путем или заменить рейс на регулярный. Разумеется, тоже с доплатой, —отметила эксперт.

По данным Марии Лещевой, сегодня наблюдается определенный спад продаж, но это связано не только с письмом Росавиации, но и с ростом курса доллара.

— При этом действительно туристы при бронировании чаще стали задавать вопрос, каким рейсом летят — регулярным или чартерным. Но в большинстве случаев это дежурный вопрос, не влияющий на решение о выборе тура, — пояснила Мария Лещева.

По данным туристического сервиса Aviasales, количество оплаченных бронирований в Турцию за неделю снизилось на 8%.

— До этого направление показывало исключительно высокие темпы роста. Спрос мотивировало не только потепление межправительственных соглашений, но и снижение среднего чека на перелет в Турцию на 13%, — рассказал «Известиям» PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис

В случае введения запрета чартерных перевозок и реализации пакетных туров в Турцию туроператоры будут вынуждены вернуть стоимость подтвержденных путевок за вычетом фактически понесенных расходов или предложить туристам альтернативный вариант за ту же сумму. Тем не менее сегодня российские поставщики турпродуктов не сократили количество доступных предложений на отдых в Турции.

По мнению Георгия Мохова, во время визита в Россию заместителя премьер-министра Турции Мехмета Шимшека будет обязательно поднят вопрос туризма.

— Пока нет официальных заявлений органов власти, а значит, у туроператоров и турагентов нет обязанности уведомлять туристов о поступившей информации, все условия договора сохраняются, расторжение осуществляется на общих основаниях. Если ограничат чартеры, туристов пересадят на регулярную перевозку. Но турфирмам необходимо строить свои бизнес-планы с учетом возможных рисков, а туристам следить за новостями и политической ситуацией, — сказал Георгий Мохов

Впервые запрет на чартерные перевозки в Турцию был введен в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе сирийско-турецкой границы. Сразу после его отмены осенью 2016 года в Турции отдохнули более 180 тыс. россиян.

Ранее специалисты группы компаний «Слетать.ру» выявили, что Турция станет самым популярным местом отдыха на майские праздники. 32% поисковых запросов пришлись именно на эту страну. Эти данные подтвердили и эксперты туристического сервиса «Туту.ру». В апреле доля продаж пакетных туров в Турцию составила более 30% от всего объема. Для сравнения: спрос на отечественные курорты России на 10% меньше.

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