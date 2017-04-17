Для музеев и театров предложили создать аналог закона «О защите чувств верующих»

Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России утвердила концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей». Как пишут «Известия», документ предусматривает административную ответственность за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, национальных и исторических памятниках и религиозных сооружениях.

Издание отмечает, что таким образом существующий закон «О защите чувств верующих» общественники хотят распространить на светские объекты. Концепция законопроекта будет внесена в Госдуму до конца мая.

Документ предлагает наделять музеи, театры и выставочные залы особым статусом социальных пространств. На входе в такое пространство их владельцы смогут размещать собственные правила поведения с предупреждением о санкциях. Предполагается, что это даст некую гарантию того, что на их территориях не будут проводиться действия, противоречащие их исходному предназначению и оскорбляющие чувства участников.