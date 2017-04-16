Вооруженный бандит ворвался в петербургское кафе и потребовал шаверму

Вооруженный преступник ворвался в кафе в Петербурге. Мужчина под пистолетом заставил повара приготовить ему три шавермы. Инцидент произошел в одном из кафе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает "Фонтанка", вооруженный едок вечером 14 апреля приказал приготовить ему три шавермы.

Когда повар отдал ему требуемое, налетчик покинул здание.

Отмечается, что размер ущерба, нанесенный заведению голодным грабителем, составил 510 рублей.