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Расходы россиян во время зарубежных поездок в 2016 году сократились до $24 млрд
Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) представила статистику по тратам туристов за рубежом. Согласно исследованию, более всего в 2016 году потратили китайские туристы — их расходы выросли на 12% (на $11 млрд до $261 млрд). После них по объему расходования денег расположились туристы из США, Германии, Великобритании и Франции.
Траты туристов из ряда стран, напротив, сократились. Расходы россиян за рубежом упали до $24 млрд, также меньше стали тратить бразильцы.
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