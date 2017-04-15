Россия поднялась в мировом рейтинге туристической привлекательности

Россия поднялась на две строчки в международном рейтинге туристической привлекательности. И, как отмечают эксперты, не вопреки санкциям, а благодаря им. Кого обошла Россия? И кого, возможно, вот-вот обойдет?

Обогнали Турцию и наступаем на пятки Индонезии с ее знаменитым курортом Бали. Россия в рейтинге Всемирного экономического форума оказалась на 43 строчке привлекательности для туристов, поднявшись на два пункта. Это положительная динамика, отмечают эксперты. Наша страна с каждым годом становится интереснее для иностранцев. При этом, как ни странно, международные санкции, которые наложили на нашу страну, дали толчок в развитии.

"Рубль существенно подешевел, и это значительно простимулировало въездной туризм в Россию. По некоторым городам и направлениям России количество иностранцев удвоилось. Действительно это некий положительный тренд в России. Отрицательные тренды идут в Турции", — комментирует ситуацию старший преподаватель кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгений Ицаков.

Исследуют туристическую привлекательность стран эксперты Всемирного экономического форума по 14 показателям, включая здравоохранение, безопасность, культурные и природные достопримечательности, уровень развития авиатранспортной инфраструктуры и прочее. Наиболее высокие оценки Россия получила в категории "Здравоохранение и гигиена", где заняла пятое место из 136, и в категории "Ценовая конкурентоспособность", где стала 22-й. При этом учитывается и общая безопасность в стране. Те же эксперты не моги не отметить общеполитическую ситуацию в Турции, из-за которой во многом и снизился поток туристов в страну. Теракты в столице, война на границе с Сирией и тысячи мигрантов оттуда.

При этом Россия — очень интересная страна для иностранцев, говорят эксперты. За последние годы география посещения интуристами только ширится. Раньше Москва и Санкт-Петербург притягивали до 95 процентов гостей из-за границы. Теперь российские регионы знают, чем заинтересовать. Бурно начал развиваться экотуризм на Байкале, Алтае и Камчатке, экстремальный и активный отдых на Кавказе и в Кузбассе. На Урал последние несколько лет массово едут увидеть мощь российской промышленности.

В целом эксперты отмечают, что у России — огромный потенциал в сфере туризма. Если реализовать самые амбициозные программы, построить инфраструктуру в регионах, то можно будет с легкостью конкурировать с лидерами этого рейтинга. Но это перспектива ближайших 10-15 лет.