Полина Попова , победившая в конкурсе «Мисс Россия», рассказала о мечте стать журналистом. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, в ближайшем будущем она собирается поступить в российский вуз, чтобы заниматься журналистской работой. Ранее она говорила о том, что хочет сдать экзамены в высшее учебное заведение в Китае. «Россия — лучшее место для жизни, для будущего, для семьи, для детей», — подчеркнула Попова.

Победительнице из Свердловской области 21 год, среди ее интересов, помимо изучения китайского языка, — теннис и готовка.

Финал соревнований прошел в ночь на 16 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village, в нем приняли участие 50 представительниц регионов страны. Заявки не подавались из республик Северного Кавказа, вместе с тем в состязании впервые участвовали претендентки из Коми и Сахалина.