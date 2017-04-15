В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, после этого патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме. Из Иерусалима делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву. Из аэропорта огонь доставят в храм Христа Спасителя на праздничную службу, сообщает РИА Новости

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Каждый год в канун православной Пасхи в храме Гроба Господня загорается огонь, это называют «чудом схождения Благодатного огня».