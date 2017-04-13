В Хабаровске тигр гулял по торговому центру в рамках съемки рекламы цирка

Тигр гулял по торговому центру в Хабаровске в рамках съемки рекламного ролика, угрозы гражданам не было, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.

Ранее одно из СМИ опубликовало видео, на котором амурский тигр идет по холлу торгового центра, людей вокруг нет. В полиции РИА Новости сообщили, что когда на место прибыли наряды, тигра не обнаружили. Также сообщалось, что по данному факту проводится проверка, будет опрошен владелец здания, а также цирка-шапито, который сейчас в городе. Полиция также проверяла информацию о том, что цирк снимал в ТЦ промо-ролик.

"Был опрошен владелец ТЦ, он пояснил, что по устной договоренности с цирком в здании снималась реклама. Торговый центр закрыли в 21.00, людей там не было, угрозы гражданам тоже. Съемка проходила под контролем владельца тигра", — сказал собеседник.

По его словам, также полиция еще опросит владельцев животного.