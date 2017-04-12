Названы десять наиболее доступных летних направлений

Самым доступным направлением в летний период 2017 года стал российский город-курорт Сочи, билеты туда и обратно в среднем стоят 18 тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на туристический поисковик Aviasales.

Второе место в рейтинге самых доступных направлений занимает соседний с Сочи Геленджик, билеты в который можно приобрести за 22 тысячи рублей. На третьем месте Симферополь – 24,6 тысячи рублей.

Четвертую строчку занимает турецкий курорт Аланья за 25,6 тысячи рублей. Замыкает пятерку лидеров столица Черногории Подгорица - 25,8 тыс. рублей.

Также в десятку вошли Дубай, Афины, Венеция, Абу-Даби и Анапа.

Во вторник, 11 апреля, сообщалось, что Росавиация предупредила российские чартерные авиакомпании о возможной отмене рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией.

«В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», — указано в сообщении к авиакомпаниям, которое подписал заместитель руководителя Росавиации Олег Клим

Пока операторы продают путевки на турецкие курорты в обычном режиме, так как запрет еще не введен официально, а телеграмма носит рекомендательный характер.