Надвигающаяся непогода оставит россиян без фруктов

Воздух на черноморском побережье прогреется до 9-14 градусов, в Крыму до 11-16 градусов. К пятнице здесь станет на пару градусов теплее, а к концу недели снова начнет холодать.

В центре страны погода ухудшится. Температура понизится до 5-10 градусов, пойдут дожди, и поднимется ветер. В Москве до 9 тепла.

В Ненецком округе еще метели. Во второй половине недели их стоит ждать и в Архангельской области. Температура на севере +3 - -2 градуса. В республике Коми тепло 5-10 градусов. Здесь похолодает только 13 апреля до 0-5 градусов.

В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях 2-7 градусов.

Не уходят морозы с Ямала, днем до -16 градусов, что почти на 6 градусов ниже климатической нормы. В Ханты-Мансийском округе теплее - до -7 градусов, но погода не будет приятной - здесь снег и дождь.

В Сибири продолжается весна. В Кемеровской области и Алтайском крае до +17 градусов. Такая же температура в центре и на юге Красноярского края.

Осадки в регионах у Байкала. Дождь и мокрый снег в Иркутской области, сильный ветер. Хотя температурный фон приятный, сначала +11, позже на неделе до +14 градусов. В Забайкальском крае до +17 градусов, дожди и ветер.

На Дальнем Востоке циклон с осадками движется на Сахалин. Из-за него в континентальной части региона холодает. В Приморье не больше +14 в середине недели, в четверг на пару градусов теплее.