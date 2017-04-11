Гороскоп на сегодня, 11 апреля: звезды призывают знать меру

Вторник, 11 апреля, призывает знать меру, видеть границы дозволенного, ценить свое и чужое время, поддерживать баланс и контролировать чувства. В сложной ситуации лучше ориентироваться на правовые и профессиональные нормы. Утром ожидается пик эмоциональности. В течение дня появится больше порядка, однако за внешней гармонией могут таиться «подводные течения», возможна неполная искренность.

Овнов ждет кульминация вчерашних событий. Тяга к свободе может поспорить с потребностью в поддержке. Актуальны темы сохранения брака, членства в организации, получения законных прав, адаптации в чужой стране.

Тельцам стоит придерживаться правил и не игнорировать существующие обязательства. Звезды советуют считаться с официальными требованиями системы и негласным законом коллектива. Желателен нейтральный корректный тон в общении с коллегами, начальством и врачами.

Близнецы сегодня нуждаются в поддержке. Ситуация несет в себе много хорошего, но в критический момент многим представителям знака будет трудно выстоять в одиночку. Может пригодиться помощь партнера с тяжелым характером, но верного, принципиального и справедливого.

Для Раков день связан с волнениями. Переживания могут быть вызваны новой волной событий в давней истории. На многих Раков повлияет атмосфера в семье, офисе, ситуация на родине. Прийти в себя и восстановить равновесие поможет комплекс рутинных обязанностей.

Для Львов события дня в основном приятны. Любые волнения и затраты компенсируют хорошие новости. Порадуют события в близком окружении или на отдаленной территории, которая является предметом вашего интереса. Душевный подъем не помешает соблюдать режим, придерживаться выработанных правил.

Девам звезды советуют привести в порядок бюджет. Внимания могут требовать не только личные средства, но и семейные накопления, вложения в бизнес, дополнительные материальные резервы. Мелочами, напротив, заниматься не стоит: они могут отвлечь внимание от принципиальных моментов.

Для Весов одним из самых важных качеств будет самообладание. Сдержанность пригодится не только в сложные моменты, но и в рядовых ситуациях. День не располагает к излишней щедрости как в материальном, так и в эмоциональном плане.

Скорпионам может пригодиться уединение. В большинстве случаев, это не означает полного одиночества, скорее, будет уместным совет с избранными единомышленниками, совещание в узком кругу доверенных лиц. Звезды подсказывают, что сегодня не стоит руководствоваться чувствами и привязанностями, полагаться на интуицию.

Стрельцам звезды напоминают, что сейчас далеко не все «лежит на поверхности». День располагает к контакту с группами и сообществами, но не к полной открытости. О некоторых чувствах лучше умолчать, с некоторыми людьми лучше взаимодействовать осторожнее. Не стоит посвящать окружающих в подробности своей частной жизни.

Честолюбивым Козерогам стоит вовремя остановиться. Стоп-сигнал необходим вдвойне, если вам не на кого рассчитывать, кроме себя. В этом случае, звезды советуют вам бережнее относиться к своим ресурсам, включая здоровье, финансы и креативную энергию.

Водолеи сегодня застрахованы от неудач, так как хорошо видят границы своих и чужих возможностей, устойчивы к соблазнам и сомнениям. Это удачный момент для укрепления позиций.

Рыбы могут рассчитывать на везение, но в определенных рамках. Не стоит ждать от судьбы бесконечных милостей и бесплатных услуг. Не исключено, что вам зачтутся прежние достижения, или, наконец, будет вознаграждено ваше терпение.

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