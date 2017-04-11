Российская семья заплатила 1,7 миллиона рублей за отдых в Италии

Российская семья из четырех человек приобрела путевку в итальянский город Кальяри за 1,7 миллиона рублей, рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в пресс-службе туроператора BSI Group.

За эти деньги двое взрослых и двое детей отправятся в июне на курорт, расположенный на острове Сардиния. В стоимость тура, в частности, входят билеты на прямой рейс из Москвы в Кальяри и обратно.

Кроме того, путевка включает в себя проживание в пятизвездочном отеле с питанием, трансфер из аэропорта и медицинскую страховку. Длительность отдыха составит 21 день.

По данным BSI Group, количество забронированных россиянами путевок в Италию на это лето выросло на 20 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года. В число популярных направлений входят Сардиния, Сицилия и курорты побережья Лигурийского моря.

В ноябре 2016 года сообщалось, что российская семья из четырех человек заплатила свыше 1,3 миллиона рублей за горнолыжный тур на итальянский курорт в Восточных Альпах.