С орком под венец

День свадьбы должен запомниться на всю жизнь. Молодожены стремятся выразить себя и свои увлечения в оформлении праздника, порой проявляя большую фантазию. Так, одна пара из США решила удивить гостей и на сутки отправилась в мир волшебника Гарри Поттера . «Лента.ру» рассказывает и о других сказочных бракосочетаниях.

Молодожены из Лос-Анджелеса провели свадьбу в мире, созданном британской писательницей Джоан Роулинг . Синди и Мэтт отправили своим гостям пригласительные открытки, выполненные в стиле карты Мародеров (в книге волшебная схема могла провести по самым укромным уголкам школы Хогвартс). Сам праздник отметили в замке Hollywood Castle, который внешне напоминает учебное заведение для чародеев.

Каждого гостя ждала на его месте волшебная палочка, горели свечи, желающие могли полистать заранее припасенные тома «Гарри Поттера». Некоторые нарядились в стиле фильма о юном волшебнике, примерив форму учащихся и преподавателей Хогвартса. Один из коллег Синди усадил на плечо сову.

Свидетели облачились в черные платья и костюмы. В меню имелись блюда и напитки по рецепту бестселлера.

BuzzFeed назвал свадьбу самым красивым из всех праздников, которые когда-либо посвящали миру Поттера.

В январе жительница американского штата Северная Каролина явилась на собственную свадьбу в костюме тираннозавра. Девушка решила разыграть возлюбленного, когда их снимали для памятной видеозаписи. Она облачилась в рептилию лишь на время, но у жениха наверняка останутся воспоминания на годы вперед.

Молодожены опубликовали забавный ролик на Facebook. За считаные дни клип просмотрели более 3,7 миллионов человек.

Поклонники фэнтези Мухаммед Заки и Сити Захара нашли друг друга и решили привнести в свой праздник немного волшебства. Пара из Сингапура, познакомившаяся благодаря любви к вселенным «Варкрафт» и «Властелин колец», отметила знаменательный день в просторном зале. Там собрались орки, маги, рыцари и другие обитатели этих миров. Гости нарядились любимыми персонажами и участвовали в тематических постановках.

Сити оделась эльфийской принцессой Арвен из фильма «Властелин колец». Костюм же Мухаммеда копировал наряд принца Артаса из игры «Варкрафт». По его словам, волшебный мир и все, что с ним связано, очень важная часть их совместной жизни.

Популярные на YouTube и Instagram блогеры Рейчел и Нико выбрали главной темой бракосочетания мультфильмы Disney . Невеста оделась принцессой, жених облачился в костюм принца. Танец молодоженов напоминал сцену из фильма «Золушка».

Зал был украшен множеством цветов, а свадебный торт выполнен в виде замка, который украшали фигурки влюбленных.

В крайность впала египетская пара из области Минуфия, показавшая на своей свадьбе пародию на боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ) (запрещена в России).

Жених подговорил своих друзей надеть маски и, имитируя джихадистов, «захватить» участников церемонии. «Джихадисты» ворвались в помещение. Угрожая холодным оружием, заставили молодоженов залезть в специально привезенную клетку и исполнить там танец.

Гости аплодировали жениху с невестой. Во время танца большинство присутствующих поняли, что все происходящее — шутка, однако некоторые до самого конца полагали, что стали заложниками исламистов. О розыгрыше знал только жених, его близкие друзья и свадебный фотограф, которому поручили в деталях снять происходящее. Невесте сказали лишь, что ей стоит ждать от церемонии чего-то необычного.

В феврале 2013 года в Сент-Хелиере, столице британского коронного владения Джерси состоялась свадебная церемония в стиле мультфильма о зеленом огре Шреке.

42-летний жених Пол Беллас явился в костюме и гриме под Шрека (образ включал в себя, среди прочего, лохматые накладные брови и шапку с ушами), а его 30-летняя невеста Хайди Коксшалл превратилась в принцессу Фиону уже после церемонии бракосочетания: она нанесла на лицо зеленый грим, а под белое платье надела зеленую кофту.

Роль Осла, лучшего друга Шрека, исполнил четырехлетний сын пары, Лео. На свадьбе присутствовали гости в костюмах самых разных сказочных персонажей — от Безумного Шляпника до Белоснежки и Золушки.

Идею устроить Шрек-свадьбу подсказал родителям Лео, большой поклонник мультфильмов о Шреке. Как подчеркнула пара, этот сериал учит тому, что нужно ценить любовь, независимо от того, кто ты и как выглядишь, поэтому идея свадьбы двух огров — зеленых великанов — показалась им вполне подходящей. Костюмы Хайди изготовила сама.