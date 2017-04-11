Опасен нам чартер турецкий

Росавиация предупредила российские авиакомпании о том, что в ближайшее время чартерные рейсы в Турцию могут быть вновь приостановлены. Об этом говорится в письме ведомства за подписью замглавы Росавиации Олега Клима

В понедельник стало известно, что российские авиаперевозчики получили рекомендательное письмо Росавиации, касающееся перелетов в Турцию.

«В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции. Прошу принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ», ­— говорится в документе, подписанном заместителем руководителя Росавиации Олегом Климом.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил в понедельник «Известиям», что пока данных об отмене бронирования нет, однако «если негативный фон будет нагнетаться, то количество бронирований резко снизится».

— Тут возможны самые разные варианты. Сейчас непредсказуемая ситуация, — сказал Александр Курносов.

Представители нескольких российских авиакомпаний на условиях анонимности рассказали «Известиям», что полученная телеграмма пока никак не отразится на деятельности перевозчиков, поскольку по факту не вводит никаких ограничений. Однако в компаниях опасаются, что может последовать следующий шаг со стороны авиационного регулятора — введение запрета на продажи чартерных рейсов.

В случае же запрета чартерных рейсов турпоток на Турцию может полностью перейти к регулярным российским авиаперевозчикам, что их вполне устраивает. Таким образом, пострадать смогут только те авиакомпании, которые специализируются на выполнении исключительно чартерных рейсов. Ну и туристы, для которых стоимость путевок неизбежно вырастет.

Впервые запрет на чартерные перевозки в Турцию был введен в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе сирийско-турецкой границы. В результате погиб командир экипажа подполковник Олег Пешков , удостоенный посмертно звания Героя России.

После прекращения чартерных рейсов Турция, принимавшая свыше 3 млн россиян ежегодно, потеряла 90% турпотока из России. В январе–сентябре 2016 года в этой стране отдохнули лишь 483 тыс. россиян.

В прошлом году, когда для российских туристов были закрыты самые популярные прежде турецкое и египетское направления, главным местом отдыха стали курорты Краснодарского края и Крым. Кроме того, сильно увеличился поток российских туристов в Грецию, на Кипр и в Болгарию. Если в 2015 году в Греции побывали 500–550 тыс. наших граждан, то в прошлом году – 850 тыс.

К осени прошлого года запрет был снят, и Турция начала стремительно набирать популярность. Осенью прошлого года в этой стране отдохнули более 180 тыс. россиян. Это примерно вдвое меньше, чем в IV квартале 2015 года — 340 тыс. туристов. Однако темпы роста турпотока были настолько высоки, что уже к началу этого года ни у кого не оставалось сомнений: если не произойдет политических катаклизмов, Турция вернется на первую позицию в списке предпочтительных мест для отдыха россиян.

На основе поисковых запросов специалисты группы компаний «Слетать.ру» составили топ туристических направлений на майские праздники. Большинство россиян планируют отправиться в Турцию, по которой успели соскучиться за время вынужденной разлуки. Также эксперты прогнозируют увеличение туристического потока в Сочи — отдых там можно забронировать незадолго до поездки.

Ранее «Известия» сообщали, что Турция станет самым популярным местом проведения майских праздников. Отдых на турецком побережье составил 32% поисковых запросов, согласно результатам исследования группы компаний «Слетать.ру».

По данным туристического сервиса Туту.ру, за первые дни апреля Турция обогнала курорты России по продажам пакетных туров. В апреле доля продаж туров по России составляет около 20% от всего объема, а туров в Турцию — уже больше 30%. В марте доля России была около 25%, Турции — 16%. Вырос спрос на Турцию и среди самостоятельных путешественников: доля билетов на лето по направлению Москва–Анталья выросла в два раза по сравнению с прошлым годом — до 13% от всех билетов, оформленных в страны дальнего зарубежья.

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