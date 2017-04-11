Анон, девственник, бородат

Интернет-тролли стали бичом современного общества: они мешают жить людям, всячески провоцируют их и нередко доводят до депрессии. «Лента.ру» разобралась, почему в сети всегда будет существовать неистребимая армия хейтеров и как обычные граждане превращаются в едких троллей.

Трудно поверить, но многие пользователи сети не видят для себя иных целей, кроме издевательств над абсолютно незнакомыми людьми. Травле подвергаются знаменитости и просто подвернувшиеся под руку случайные жертвы, анонимы могут просто прийти в комментарии и съязвить, а могут объединить усилия и толпой атаковать жертву в личных сообщениях. Поводом для оскорблений может послужить внешность человека, его работа, хобби, родственники и близкие. Анонимы глумятся даже над смертью или катастрофой, лишь бы испортить жизнь человеку.

Обитатели сети делятся на два лагеря: одни признают, что от этого сетевого планктона не избавиться, и изо всех сил пытаются сделать вид, что троллей не существует. Другие же активно спорят с троллями, пререкаются, поучают и пытаются воззвать к здравому смыслу. Это называют «прикормкой» тролля: обычно он только того и ждет и набрасывается на жертву с удвоенной энергией, стараясь довести человека до нервного срыва.

По статистике, четверых из десятерых пользователей хоть раз унижали или оскорбляли в интернете, а тех, кто был свидетелем нападок троллей, в разы больше. Онлайн-издевательства настолько распространились, что многие сайты попросту закрыли комментарии, а ведь интернет задумывался в том числе как место, где любой мог выразить свое мнение.

По крайней мере именно об этом мечтали олдскульные шифропанки: в 1996 году один их них, Джон Перри Барлоу, самопровозглашенный киберлибертарианец и один из создателей Electronic Frontier Foundation опубликовал масштабный манифест о высшем предназначении интернета. Киберактивист провозгласил только-только зарождающее сетевое сообщество «цифровой утопией, свободной от имперских иерархий и правил реального мира».

«Мы создаем мир, к которому может присоединиться каждый. Здесь не будет дискриминации по расовому признаку, экономическим возможностям, военным силам или месту рождения», — говорилось в документе, ставшем настоящим хитом среди интернет-новичков.

Барлоу даже подумать не мог, что, помимо властей, мечтающих подвергнуть все тотальному контролю, или желающих заработать на интернете богачей, одной из глобальных проблем станут сами пользователи. Многие из них проигнорировали манифест и продолжили издеваться над неграми, женщинами или толстяками, провозгласив кибертравлю целым движением.

Естественно, никакой свободы от общественных иерархий интернет не принес. А тролли обрели анонимность и возможность безнаказанно оскорблять всех подряд без всяких последствий для себя.

Многие ошибочно полагают, что тролли — узкая группа не вполне здоровых людей, всю жизнь просиживающих в интернете. Исследователи даже попытались составить портрет среднестатистического тролля. Оказалось, что большинство активных провокаторов — натуральные садисты, активные и почему-то обаятельные, бесстрашные и хладнокровные.

Не все тролли способны манипулировать людьми и в реальной жизни. Как и в любой другой игре, где не нужно смотреть в глаза сопернику, здесь наблюдается такое явление, как подмена индивидуальности. Проще говоря, «мамкины тролли» в интернете могут быть кем угодно, вот и придумывают себе образ тонкого психолога, который в состоянии распоряжаться судьбами незнакомцев.

Эксперты также связывают повышенную активность в интернете с неудачами в жизни: особо яростных провокаторов в реальности, скорее всего, просто не уважают или не замечают. Вот в сети — другое дело. Эмоции, особенно негативные, вселяют в тролля уверенность в том, что он на многое способен, — ведь в сети никогда не узнают о его неудачах на работе или в личной жизни.

Недавнее исследование специалистов из Стэнфорда и Корнелла показывает, что троллинг может быть заразным.

Эксперты выбрали сайт CNN: политика — идеальная площадка для троллей. В общей сложности было прочитано более 16 миллионов комментариев, и вот что удалось понять: одни тролли начинают издевательства, другие их подхватывают, а затем все это нарастает как снежный ком.

Провели такой эксперимент. Отобрали 600 человек, давали им читать статью и предлагали оставить комментарии. Но одни видели после материала вполне нейтральные замечания, а другие — брань, ругань, тонны расизма и оскорблений. Испытуемые писали свои комментарии в разные дни недели и разное время суток.

Исследователи узнали много интересного. К примеру, многим совсем не хочется ввязываться в дискуссии и издеваться с утра пораньше, но ближе к ночи это желание достигает пика. Самый плодотворный день недели для тролль-сообщества — понедельник. Как правило, к вечеру у участников эксперимента не оставалось никаких сил для реальной жизни, и они шли в интернет.

Уже имеющиеся комментарии с сальными шуточками или прямыми угрозами только подначивали: даже если испытуемый не собирался заниматься троллингом на ночь, он обычно ввязывался в дискуссию. По крайней мере, вероятность этого возрастает в два раза.

К исследованию были подключены алгоритмы, оценивающие вероятность возникновения троллинга в обсуждении. Оказалось, что предсказать перепалку достаточно легко — машина предугадывала около 80 процентов случаев.

Троллями не рождаются. Пользователь может прийти с паршивым настроением после трудного рабочего дня, написать лишь один негативный комментарий, а дальше обсуждение уже без его участия обрастает обвинениями, оскорблениями и прочим мусором.

Но это может войти в привычку, и тогда пользователь постепенно мутирует в того самого классического тролля, потирающего руки в ожидании очередной истерики от незнакомца в сети.

Специалисты пытались понять: есть ли способ сдержать молниеносно распространяющуюся ненависть.

С одной стороны, троллинг может быть деструктивным или даже смертельно опасным — когда речь идет о систематическом запугивании и травле. Периодически неуравновешенные подростки в надежде на хайп проводят прямые трансляции, где жалуются на жизнь, школу и родителей, а в ответ получают множество оскорблений от незнакомцев.

Но с другой стороны, в интернете уже сложилась целая прослойка блогеров, научившихся зарабатывать на всеобщей ненависти. Авторы блогов просто правдоподобно (или не очень) изображают раздражение, чем привлекают толпы хейтеров. А если, к примеру, зазывать троллей на Twitch, где комментарий можно оставить только после оплаты подписки, то можно неплохо на этом поживиться. Правда, как показывает практика, блогеры часто отказываются от подобного заработка, потому что не выдерживают потока оскорблений.

Эксперты пока не могут сказать, с какой скоростью возникают оскорбительные комментарии в интернете, но их число определенно растет. И поскольку исследование показало, что в четырех из пяти случаев алгоритмы способны заметить или даже предсказать зарождение очагов ненависти, то стоит задуматься над их повсеместным внедрением.

Хотя в сети давно известны методы контроля бессмысленных перепалок, что продемонстрировал недавний эксперимент на Reddit. В качестве площадки взяли огромный сабреддит, где состоят более 13 миллионов пользователей и одних модераторов — больше тысячи. В общение внесли практически незначительное изменение: администратор закрепил правила поведения в шапке.

Столь мелкая деталь неожиданно позволила снизить концентрацию бессмысленных оскорблений на семь процентов. Оказалось, что новые участники, вероятнее всего, будут придерживаться общепринятых норм, если повесить список правил у них перед глазами. Автор эксперимента, исследователь интернет-отношений на базе MIT Джей Натан Матиас в своей работе отметил, что лишь попытался применить существующие в реальной жизни закономерности к огромному онлайн-сообществу, и это сработало. Как запрещающие знаки влияют на то, что люди не мусорят на улице, не курят в помещении, так и закрепленные на самом видном месте правила сабреддита могут существенно повлиять на ситуацию с троллями.

В общем, исследователи интернет-дискуссий плавно движутся к тому, чтобы разбить все мечты старых киберпанков: на заре развития сеть должна была стать самым свободным местом в мире, а в итоге обрастает правилами, ограничениями и — сюрприз! — не может изменить человека к лучшему.