РСТ: отмена чартеров в Турцию оставит без отдыха миллионы туристов

Возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплатившие туры. Об этом заявила порталу «Интерфакс‑Туризм» пресс‑секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина

«Очень хочется верить, что остановки чартерных программ не будет, потому что пострадают, в первую очередь, туристы. По всем данным — и у туроператоров, и в системах онлайн‑бронирований — Турция сейчас явный лидер по продаже туров», — заявила И.Тюрина.

Она пояснила, что в акции раннего бронирования на этом направлении показали рост спроса в 4—5 раз по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Все туры уже оплачены, и остановка чартеров создаст крайне сложную ситуацию.

«Это будет, грубо говоря, беспрецедентный облом для миллионов туристов, даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 году — тогда направление закрыли в конце ноября, поток уже закончился, сезон был практически завершен. А сейчас канун высокого сезона. И остановка чартеров — это крушение надежды для людей, которые даже в условиях экономического кризиса решили вывезти детей на отдых, тем более что Турция дает очень доступные цены», — сообщила И.Тюрина.

Ранее в понедельник источник «Интерфакса сообщил, что российские авиакомпании оповещены о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией.